Chelsea'de birçok yıldız oyuncu kariyerinde beklenen sıçramayı yapamaması nedeniyle şimdiden kaçış rotalarını değerlendirmeye başladı.

ENZO FERNANDEZ'İN AÇIKLAMALARI ŞOK ETKİSİ YARATTI

Bu oyunculardan biri de adı devamlı olarak Real Madrid başta olmak üzere birçok dev kulüple anılan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Enzo Fernandez oldu.

Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanmasının ardından Benfica'dan rekor bir bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan Enzo Fernandez'in son yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

ENZO FERNANDEZ: 'İSPANYA'DA YAŞAMAK İSTERİM, MADRID'İ BEĞENİYORUM'

3 sezondur Chelsea forması giyen yıldız oyuncu ile Real Madrid'in ilgilendiğine dair dedikoduların arttığı bir dönemde katıldığı bir Youtube kanalında, "İspanya'da yaşamak isterim. Madrid'i gerçekten çok beğeniyorum; bana Buenos Aires'i hatırlatıyor." demesi büyük şaşkınlık yarattı.

Fernandez, herhangi bir takımla transfer görüşmelerinde bulunmadığını söylese de Real Madrid'den gelecek bir teklifi ciddi şekilde değerlendireceği bir gerçek.

CHELSEA İLE 2032 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Chelsea ile 2032 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Enzo Fernandez'in bu açıklaması Londra ekibinden erken ayrılık sinyalleri olarak yorumlandı.