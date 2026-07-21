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Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Chelsea, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Londra ekibinin gündemine Manchester City’den ayrılan John Stones’un geldiği öne sürüldü.

STONES İÇİN GİRİŞİM

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, 32 yaşındaki tecrübeli stoperi kadrosuna katmak istiyor. Yönetimin savunma rotasyonunu güçlendirmek adına bu transferi öncelik haline getirdiği ifade edildi.

ALTERNATİFLER DE MASADA

Chelsea’nin yalnızca Stones ile sınırlı kalmadığı, Crystal Palace forması giyen Maxence Lacroix ve Como’da oynayan genç savunmacı Jacobo Ramon’u da yakından takip ettiği belirtildi.

DÜNYA KUPASI VE SEZON PERFORMANSI

İngiltere Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası’nda bronz madalya kazanan John Stones, turnuvada 5 maçta forma giydi. Tecrübeli savunmacı, geride kalan sezonda ise Manchester City formasıyla 18 karşılaşmada görev aldı.