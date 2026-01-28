Chelsea Manchester City'den 56 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Raheem Sterling ile yollarını ayırdı.

CHELSEA STERLING'İN SÖZLEŞMESİNİ KARŞILIKLI FESHETTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki İngiliz yıldızın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

3,5 sezondur Chelsea forması giyen Sterling Londra ekibiyle toplam 81 maça çıktı ve 19 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

STERLING'TEN İLK SÖZLER: 'TÜM GÖZLER GELECEKTE'

Tecrübeli kanat oyuncusu Chelsea'den ayrılığının resmiyet kazanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Tüm gözler gelecekte. Tanrı büyüktür." ifadelerini kullandı.