Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanan Fatih Karagümrük'te yıldız oyuncu David Datro Fofana resmen takımdan ayrıldı.
KARAGÜMRÜK FORMASIYLA 15 MAÇTA 8 GOL KAYDETMİŞTİ
Sezon başında Premier Lig devi Chelsea'den kiralanan Fildişi Sahilli golcü oyuncu Süper Lig'de son sırada yer alan Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 15 maçta 8 gol kaydetmişti.
CHELSEA FOFANA'YI KİRADAN GERİ ÇAĞIRDI
Chelsea Fofana'yı başka bir kulübe göndermek için sözleşmesinde yer alan geri çağırma hakkını kullandı.
SÖZLEŞME FESHİ TFF'YE BİLDİRİLDİ
Bu gelişme üzerine Fatih Karagümrük Fofana'nın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.