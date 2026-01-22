Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanan Fatih Karagümrük'te yıldız oyuncu David Datro Fofana resmen takımdan ayrıldı.

KARAGÜMRÜK FORMASIYLA 15 MAÇTA 8 GOL KAYDETMİŞTİ

Sezon başında Premier Lig devi Chelsea'den kiralanan Fildişi Sahilli golcü oyuncu Süper Lig'de son sırada yer alan Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 15 maçta 8 gol kaydetmişti.

CHELSEA FOFANA'YI KİRADAN GERİ ÇAĞIRDI

Chelsea Fofana'yı başka bir kulübe göndermek için sözleşmesinde yer alan geri çağırma hakkını kullandı.

Chelsea Fofana'yı geri çağırdı: Yıldız oyuncu Fatih Karagümrük'ten ayrıldı - Resim : 1

SÖZLEŞME FESHİ TFF'YE BİLDİRİLDİ

Bu gelişme üzerine Fatih Karagümrük Fofana'nın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Chelsea Fofana'yı geri çağırdı: Yıldız oyuncu Fatih Karagümrük'ten ayrıldı - Resim : 2