İngiltere Premier Lig yönetimi, finansal kuralların ihlali nedeniyle Chelsea’ye 10 milyon sterlin para cezası verdi. Ayrıca kulübe bir yıllık transfer yasağı da getirildi.

Ancak söz konusu transfer yasağı iki yıl süreyle askıya alındı. Bu süreçte kulüp yeni bir ihlal yapmazsa A takım için oyuncu transfer etmeye devam edebilecek.

ABRAMOVICH DÖNEMİNE AİT İHLALLER

Premier Lig tarafından yapılan açıklamada cezanın, kulübün eski sahibi Roman Abramovich dönemindeki finansal raporlama eksiklikleri ve gecikmiş ödemeler nedeniyle verildiği belirtildi.

Yaklaşık 10 yıl önce gerçekleşen finansal işlemlerle ilgili eksik bildirimlerin kulübün karlılık ve sürdürülebilirlik kurallarıyla doğrudan çelişmediği ancak raporlama açısından ihlal oluşturduğu ifade edildi.

Chelsea’nin söz konusu ihlalleri kendi isteğiyle Premier Lig, UEFA ve İngiltere Futbol Federasyonu’na bildirdiği ve soruşturma boyunca tam iş birliği yaptığı da vurgulandı.

GENÇ OYUNCULARA DA KISITLAMA

Kulüp ayrıca 9 ay boyunca bazı akademi oyuncularını kaydetme yasağı aldı.

Bu yasak yalnızca başka bir Premier Lig veya İngiliz Futbol Ligi kulübünün akademisinden gelen genç oyuncular için geçerli olacak.

Mevcut akademi oyuncuları, uluslararası oyuncular veya ilk kez kayıt yaptıracak küçük yaş grupları bu kısıtlamadan etkilenmeyecek.

UEFA DA CEZA VERMİŞTİ

Chelsea daha önce de benzer bir soruşturma kapsamında UEFA tarafından 10 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.

UEFA, kulübün 2012 ile 2019 yılları arasında gerçekleşen bazı finansal işlemlere ilişkin eksik bildirimleri kendi isteğiyle rapor ettiğini açıklamıştı.

FA SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Öte yandan İngiltere Futbol Federasyonu’nun (FA) Chelsea hakkında yürüttüğü ayrı bir soruşturma da devam ediyor.

Bu süreçte kulüp, 2009 ile 2022 yılları arasında oyuncu menajerleri ve üçüncü taraf yatırımlarıyla ilgili 74 ayrı ihlal iddiasıyla karşı karşıya bulunuyor.