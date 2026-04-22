Chelsea’de beklenen ayrılık resmileşti. Londra temsilcisi, ocak ayında göreve getirilen teknik direktör Liam Rosenior ile yolların ayrıldığını duyurdu.

DÖRT AYLIK MACERA SONA ERDİ

Rosenior, ocak ayında Stamford Bridge’e gelerek 5.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Ancak genç teknik adam, görev süresinde tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta yalnızca 11 galibiyet alabildi.

TARİHİ KÖTÜ SERİ SONU OLDU

Chelsea, Premier Lig'de üst üste beş maç kaybederken bu karşılaşmalarda gol atamadı. Kulüp bu kötü seriyi en son 1912 yılında yaşamıştı. Son olarak Brighton deplasmanında alınan 3-0’lık yenilgi sabır taşırdı.

TARAFTAR TEPKİSİ BÜYÜDÜ

Brighton maçında deplasman tribünlerinden Rosenior’a yönelik sert tepkiler yükselmişti. Maç sonrası konuşan teknik adam performansı “savunulamaz” ve “kabul edilemez” sözleriyle değerlendirmişti.

CHELSEA'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, “Liam görevine geldiği günden bu yana en yüksek profesyonellik ve dürüstlükle çalıştı. Ancak son sonuçlar ve performanslar kulübün gerekli standartlarının altında kaldı. Bu karar kolay alınmadı.” denildi.

GEÇİCİ HOCA BELLİ OLDU

Chelsea yönetimi, sezon sonuna kadar takımın başına Rosenior’un yardımcısı Calum McFarlane’ın getirildiğini duyurdu.

HEDEF ANDONI IRAOLA

Premier Lig'de yedinci sıraya gerileyen Chelsea, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti tehlikeye girince teknik direktör değişikliğine gitti. Yönetim şimdi kalıcı hoca için yeni arayışa başladı. Listenin en başında yer alan ismin ise Andoni Iraola olduğu iddia edildi.