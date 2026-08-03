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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 36 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Londra temsilcisi, tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

"REDDEDEMEYECEĞİM BÜYÜK BİR FIRSATTI"

Chelsea'ye transferinin ardından açıklamalarda bulunan Jordan Henderson, kulübe katıldığı için büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Henderson şu ifadeleri kullandı:

"Kulübün büyüklüğü, büyük hayranlık duyduğum teknik direktör ve oyuncuların kalitesi göz önüne alındığında, bu reddedemeyeceğim büyük bir fırsattı. Ayrıca, kulüp yönetiminin Chelsea'nin başarılı olmasını ve doğru yönde ilerlemesini ne kadar çok istediğinden de çok etkilendim."

Tecrübeli futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim için önemli olan, hem sahada hem de saha dışında her gün elimden gelenin en iyisini yaparak çevremdeki oyunculara ve takıma olabildiğince yardımcı olmak. Başlamak için çok heyecanlıyım."

KARİYERİ

36 yaşındaki Jordan Henderson, profesyonel futbol kariyerine Sunderland'de başladı.

2011-12 sezonunda Liverpool'a transfer olan İngiliz orta saha, 13 sezon boyunca kırmızı formayla 492 maça çıktı.

2023-24 sezonunda Liverpool'dan ayrılan Henderson, sezonun ilk bölümünde Al Ettifaq, ardından Ajax forması giydi.

İngiliz futbolcu, 2025-26 sezonunda ise Brentford'da görev yaptı. Henderson, burada çıktığı 34 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.