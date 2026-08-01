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Premier Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Chelsea, tecrübeli santrfor Danny Welbeck transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, İngiliz futbolcunun 2028 yılına kadar geçerli sözleşmeye imza attığı belirtildi.

WELBECK: 'BU KULÜP KUPALAR KAZANMAK İSTİYOR'

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Danny Welbeck, Chelsea'ye katılmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Deneyimli golcü, "Chelsea'nin ilgisini duyduğunuzda büyük bir gurur hissediyorsunuz. Burası her sezon kupalar kazanmayı hedefleyen bir kulüp. Böyle büyük bir camianın parçası olmaktan onur duyuyorum. Teknik direktörle yaptığım görüşmeler bana büyük heyecan verdi. İçimde hâlâ büyük bir mücadele arzusu var ve bu forma için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

400'DEN FAZLA PREMIER LİG MAÇI

Kariyerine Manchester United altyapısında başlayan Danny Welbeck, Sir Alex Ferguson döneminde Premier Lig şampiyonluğu, iki Lig Kupası, iki Community Shield ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası sevinci yaşadı.

2014 yılında Arsenal'e transfer olan tecrübeli forvet, burada 126 maçta 32 gole imza attı. Daha sonra Watford ve Brighton formaları giyen Welbeck, Brighton kariyerinde 200'ün üzerinde maça çıktı.

Son iki Premier Lig sezonunda ise toplam 26 gol kaydederek istikrarlı performansını sürdürdü.

İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI'NDA 42 MAÇ

İngiltere Milli Takımı formasını 42 kez giyen Danny Welbeck, milli formayla 16 gole imza attı.

Tecrübeli futbolcu ayrıca İngiltere ile iki FIFA Dünya Kupası'nda mücadele ederken, EURO 2012 kadrosunun da önemli isimleri arasında yer aldı.