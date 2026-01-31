Premier Lig'in 24. haftasında son haftaların iki formda takımı Chelsea ile West Ham United kozlarını paylaştı.

WEST HAM UNITED İLK YARIDA 2-0 ÖNE GEÇTİ

Stamford Bridge'te oynanan karşılaşmaya konuk ekip West Ham United hızlı bir başlangıç yaparak Jarrod Bowen'ın 7. dakikada attığı golle öne geçti. Summerville 36'da farkı ikiye çıkardı ve Chelsea ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı.

ROSENIOR'UN DEĞİŞİKLİKLERİ SONUÇ VERDİ, CHELSEA GERİ DÖNDÜ

Devre arasında 3 değişiklik birden yapan Liam Rosenior, bunun karşılığını kısa süre içerisinde aldı. Oyuna devre arasında dahil olan Joao Pedro 57'de ağları havalandırarak farkı bire indirdi. Golde asisti de yine oyuna yeni giren Wesley Fofana yaptı.

Karşılaşma dakikalar 70'i gösterdiğinde ikinci yarıda oyuna dahil olan isimlerden bu kez Cucurella sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi.

ENZO FERNANDEZ SON DAKİKADA TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Kıran kırana geçen maçta son bölüme galibiyet umuduyla giren Chelsea Joao Pedro'nun asistinde Enzo Fernandez'in 90'da attığı golle 2-0 geri düştüğü maçta 3-2 öne geçmeyi başardı.

JOAO PEDRO İLE ADAMA TRAORE ARASINDA KAVGA ÇIKTI

West Ham United ikinci yarıda geriye düşmenin sinir bozukluğunu yaşarken takımın yeni transferlerinden Adama Traore, Cucurella ile girdiği ikili mücadelede İspanyol oyuncuyu sert bir şekilde kenara itti ve yan hakeme faul çalmamasından dolayı tepki gösterdi.

Bu sırada pozisyona yakın olan Joao Pedro takım arkadaşına yaptığı hareket nedeniyle Adamo Traore'yi arkadan sert bir şekilde itti ve iki oyuncu arasında yaşanan gerilime diğer oyuncular da kısa sürede dahil oldu.

TODIBO PEDRO'NUN BOĞAZINA DALDI VE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sahanın bir anda karışmasının ardından West Ham'ın Fransız stoperi Todibo Joao Pedro'nun boğazına dalarak kavganın büyümesine neden oldu. Araya giren diğer oyuncuların olayı sakinleştirmesinin ardından Traore ile Joao Pedro sarı görerek yırtarken ve Todibo yaptığı şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kartla oyundan atıldı.

CHELSEA ROSENIOR İLE LİGDE 3'TE 3 YAPTI

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Chelsea önemli bir galibiyete imza atarak puanını 40'a yükseltti. Liam Rosenior'un takımın başına geçmesinin ardından yükselen form grafiği içerisine giren Chelsea 3'ü Premier Lig maçı olmak üzere çıktığı 7 karşılaşmadan 6 galibiyet aldı.

WEST HAM GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRME FIRSATINI ELİNDEN KAÇIRDI

Öte yandan üst üste iki hafta kazanarak Stamford Bridge'e gelen West Ham United galibiyet serisini devam ettirmeye yaklaşsa da ikinci yarıda yediği gollerle sahadan mağlup ayrıldı ve 20 puanda kaldı.