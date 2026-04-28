Check up randevusu alınarak başlayan süreçte, kişiye özel test ve muayeneler uygulanır. Yapılan tetkikler, hastanın yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Check up fiyatları ise işlemlerin kapsamına, içeriğine ve kişinin özel sağlık ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterir.

CHECK UP NASIL YAPTIRILIR?

Uzman hekim muayenesi ve laboratuvar testlerinden oluşacak süreçte kişinin yaşına, cinsiyetine ve genetik risk faktörlerine göre planlama yapılır. Check up randevusu alınarak birçok hastalığın tedavisine erken başlanabilir.

Süreç genellikle şu şekilde ilerler:

● Kişinin tıbbi geçmişi, ailesinin sağlık öyküsü ve yaşam tarzı ile şikâyetler hakkında ön görüşme yapılır.

● Doktor tarafından fiziksel bir muayene yapılır. Nabız, tansiyon, kilo ve boy gibi parametreler ölçülür.

● Kan ve idrar testleri yapılarak kolesterol ve kan şekeri ile vitamin ve mineral gibi biyokimyasal değerlere bakılır.

● Yaş ve risk faktörlerine göre ultrason, EKG, akciğer röntgeni, tomografi ve MR gibi görüntüleme tekniklerine başvurularak iç organların durumu öğrenilir.

● Kişinin ihtiyaçlarına göre kardiyoloji ya da kadın hastalıkları gibi branşlara yönlendirilebilir.

● Sonuçlar doktor tarafından incelendikten sonra kişinin genel sağlık durumu hakkında rapor hazırlanır. Gerekli görülürse ileri tetkik, tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri önerilebilir.

CHECK UP NE KADAR SÜRER?

Check up süresi, ortalama 1 ile 3 saat arasında sürer. Hastanın şikâyetlerine ve testlerin kapsamına göre değişiklik gösterir. Ancak, hastanın şikâyetleri doğrultusunda uzmana yönlendirilmesi ve ek tetkikler sürecin uzamasına neden olabilir. Uzman hekimin yoğunluğu, muayene, test çeşitliliği ve doktor değerlendirmesi gibi faktörler süre ile doğru orantılıdır.

CHECK UP DA NELERE BAKILIR?

Check up sürecinde diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol, kalp hastalıkları ve kanser türleri için taramalar yapılır. Ayrıca kemik erimesi, romatizma, vitamin ve mineral eksikliği, anemi, beyin ve damar ile göz gibi birçok organa ait hastalık incelenebilir. Kişilerin genetik olarak yatkın olduğu hastalıklar, düzenli sağlık taraması ile ortaya çıkar.

CHECK-UP HANGİ TESTLER YAPILIR?

Check up taraması kan ve idrar testlerinden görüntüleme tetkiklerine kadar pek çok adımdan meydana gelir. Check up randevusu alınarak genel bir sağlık taraması gerçekleştirilir. Düzenli kontrol ile bazı hastalıklara erken tanı konulup tedaviye başlanabilir. Sağlık taraması kapsamında yapılan testler aşağıdaki gibidir:

● Kan ve idrar tahlili

● Biyokimya testleri

● Enfeksiyon tarama testleri

● Hormon testleri

● Gaitada gizli kan testi

● EKG, akciğer grafisi, ultrasonografi ve MRI gibi görüntüleme teknikleri

● Kemik yoğunluğu ölçümü

● Kadın ve erkeklere özel testler

● Görme keskinliği, göz tansiyonu ve işitme fonksiyonları için muayene ve testler

Test sonuçlarına göre endokrinoloji, kardiyoloji, üroloji ve kadın hastalıkları gibi branşlara yönlendirme yapılabilir.

CHECK UP HANGİ BÖLÜMDE UYGULANIR?

Check up, hastanelerde dahiliye olarak bilinen iç hastalıkları bölümü tarafından koordine edilir. Ancak tercih edilen check up paketlerine göre branşlar değişiklik gösterebilir. Örneğin diş check-up paketi, ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik olurken sindirim paketi, mide ve bağırsak ile sindirim sisteminin genel sağlık durumunu kontrol etmeyi amaçlar. Check up fiyatları ve paketleri için hastaneden detaylı bilgi alınabilir.