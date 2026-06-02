Yeniçağ Gazetesi
02 Haziran 2026 Salı
Anasayfa Teknoloji ChatGPT'ye dava şoku: Böylesi ilk kez oldu

Dünyada en çok kullanılan yapay zeka uygulamalarından ChatGPT’ye dava açıldı. Davada uygulamanın çocuklar için güvenli olmadığı belirtildi. Böylece ilk kez ABD’de bir eyalet yönetimi ChatGPT’ye dava açtı.

ABD'nin Florida eyaleti yönetimi, özellikle küçük yaştakiler için güvenli olmadığı gerekçesiyle yapay zeka aracı ChatGPT'yi dava etti.

CNN'in haberine göre, Florida Başsavcısı James Uthmeier, söz konusu davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eyalet yönetimi, ChatGPT'nin sahibi olan şirket OpenAI'ı, aldatıcı ve haksız ticaret uygulamaları, ihmali ve ürün sorumluluğu yasalarını ihlal etmesi gerekçesiyle suçlayarak şirketin üst yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın da firmasının tutumundan kaynaklanan insan hayatına yönelik riski tamamen görmezden geldiğini savundu.

Dava dilekçesinde, ChatGPT hakkında toplu katliam yapanlara yardım etmek, intiharı teşvik etmek, insanları kamuoyu önünde küçük düşürmeye neden olmak, reşit olmayanları ebeveyn gözetimi olmadan bir araca bağımlı hale getirmek ve kullanıcıların eleştirel düşünme becerilerini kaybetmelerine neden olmak gibi bir dizi suçlama yer alıyor.

Florida Başsavcısı Uthmeier, "Sam Altman ve ChatGPT, çocuklarımızın güvenliği ve emniyeti yerine yapay zeka yarışını seçti. Kamu güvenliği yerine karı seçtiler ve biz Florida'da buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu şikayet bir eyalet tarafından OpenAI’ye karşı açılan ilk dava gibi görünüyor. Bununla birlikte ChatGPT üreticisi başka davalarla karşı karşıya. Bireyler çocuklar ve yetişkinler üzerinde çeşitli zararlar iddia ediyor.

Dünyada en çok kullanılan yapay zeka temelli sohbet robotu ChatGPT hakkında daha önce ise cinayete yardım ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Ancak açılan dava henüz sonuçlanmadı.

Şirket daha önce benzer konuları içeren davalarda suçlamaları reddetti. Güvenliğin öncelik olduğunu belirtti. ChatGPT’nin eğitimini geliştirmek için adımlar attıklarını söyledi. Zihinsel veya duygusal sıkıntı belirtilerine yanıt verme konusunda iyileştirmeler yaptı.

Pensilvanya eyalet yönetimi de "Character.AI" isimli yapay zeka sohbet robotunun kendisini doktor gibi tanıtarak kullanıcıları lisanslı bir hekimden tıbbi tavsiye aldıklarını düşünmeye sevk ettiği gerekçesiyle robotu geliştiren şirkete dava açmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi / AA
