OpenAI, ChatGPT için yeni abonelik paketi “ChatGPT Go”yu kullanıma sundu. Şirketin güncel fiyatlandırmasına göre Go paketi, aylık 6 dolar (güncel kurla yaklaşık 256 TL) karşılığında satın alınabiliyor. ChatGPT’nin iPhone (iOS) uygulaması üzerinden yapılan aboneliklerde ise fiyat aylık 249,99 TL olarak sabitlendi.

ChatGPT Go, ücretsiz (Free) plan ile Plus aboneliği arasında bir ara paket olarak konumlandırılıyor. Abonelik kapsamında kullanıcılar, OpenAI’nin amiral gemisi modeli GPT-5’e, ücretsiz sürüme kıyasla çok daha geniş erişim elde ediyor.

Go paketi yalnızca metin tabanlı sohbetlerle sınırlı kalmıyor. Kullanıcılara görsel oluşturma araçlarında daha yüksek limitler sunulurken, dokümanlar, elektronik tablolar ve diğer dosya türleri için de yükleme kapasiteleri artırılıyor.

VERİ ANALİZİ, UZUN HAFIZA VE KİŞİSELLEŞTİRME İMKANI

OpenAI’nin paylaştığı bilgilere göre ChatGPT Go, özellikle veri analitiğiyle ilgilenen kullanıcılar için dikkat çekici avantajlar sağlıyor. Gelişmiş veri analizi özelliği sayesinde Python gibi araçlarla veri keşfi ve problem çözme işlemleri daha sık ve esnek şekilde yapılabiliyor.

Pakette yer alan “Daha Uzun Hafıza” (Longer Memory) özelliği, sohbet botunun önceki konuşmaları daha geniş bir bağlamda hatırlamasına imkan tanıyor. Bu sayede kullanıcılar daha kişiselleştirilmiş ve tutarlı yanıtlar alabiliyor.

Ayrıca projeler ve Görevler sekmeleriyle çalışmaların organize edilmesi, özel GPT’ler (Custom GPTs) desteğiyle ihtiyaca özel sohbet botları oluşturulması da Go paketinin sunduğu imkanlar arasında yer alıyor.

KULLANIM LİMİTLERİ

Platformun kullanım politikalarına göre ChatGPT Go, temel sohbet ve araçlarda ücretsiz plandan daha yüksek limitler sunuyor. Ancak OpenAI, sistem yoğunluğuna bağlı olarak kullanım sınırlarının değişebileceğini ve bazı kısıtlamaların uygulanabileceğini belirtiyor.

OpenAI, yeni abonelikle birlikte veri gizliliği politikalarına da açıklık getirdi. Şirket, model performansını ve güvenliğini artırmak amacıyla kullanıcı sohbetlerinin analiz edilebileceğini ifade ediyor.

Ancak kullanıcılar, verilerinin yapay zeka eğitiminde kullanılmasını istememeleri halinde bu seçeneği “Veri Kontrolleri” (Data Controls) menüsü üzerinden istediği zaman devre dışı bırakabiliyor.