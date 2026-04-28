OpenAI da dev kriz: ChatGPT batıyor mu

ChatGPT'nin sahibi OpenAI krize girdi. Şirketin büyüme planlarında hedeflerinin gerisinde kaldığı, hem kullanıcı hem de gelir kazanamadığı öğrenildi. Öte yandan şirketin mali işler yöneticisi, üst yönetime ödemelerde sorun yaşanabileceğini bildirdi.

OpenAI, 2026 yılına ilişkin büyüme planlarında beklenen performansı yakalayamadı. Şirket, hem yeni kullanıcı kazanımında hem de gelir tarafında belirlediği hedeflerin gerisinde kaldı.

Dünya Gazetesi'nin The Wall Street Journal’ın haberinden aktardığına göre , özellikle yüksek maliyetli veri merkezi yatırımlarının nasıl finanse edileceği konusunda şirket içinde soru işaretlerine neden oldu.

“Gelir artmazsa ödemeler zorlaşabilir” uyarısı

Şirketin Mali İşler Direktörü Sarah Friar’ın, üst yönetime yaptığı değerlendirmelerde dikkat çeken bir uyarıda bulunduğu aktarıldı. Friar’ın, gelir artış hızının yetersiz kalması halinde gelecekteki bilgi işlem sözleşmelerinin finansmanında sorun yaşanabileceğini dile getirdiği belirtildi.

Rekabet baskısı artıyor

OpenAI’nin performansındaki zayıflamada, rakip şirketlerin yükselişi de etkili oldu. Özellikle Anthropic PBC’nin yazılım geliştirme ve kurumsal çözümler alanında pazar payını artırması, rekabeti daha da kızıştırdı.

ChatGPT büyümesinde yavaşlama

Şirketin amiral ürünü olan ChatGPT tarafında da ivme kaybı dikkat çekti. Haberde, ChatGPT’nin kullanıcı artış hızının geçen yılın son döneminde yavaşladığı ifade edildi. Ayrıca OpenAI’nin yıl sonuna kadar haftalık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşma yönündeki iç hedefini de tutturamadığı kaydedildi.

