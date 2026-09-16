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Yapay zeka modellerinin insan geri bildirimleriyle eğitilmesi süreci, veri gizliliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. 404 Media tarafından yayımlanan OpenAI belgelerine göre şirket, "Project Lily" adı verilen çalışma dahlinde yüzlerce taşeron çalışana gerçek kullanıcıların ChatGPT ile gerçekleştirdiği sohbetleri inceletiyor.

Çalışanların, yapay zekanın sunduğu yanıtları doğruluk, üslup ve davranış kriterlerine göre puanladığı aktarılıyor. Sürecin ana odak noktalarından birinin ise yapay zekanın kullanıcıyı sürekli haklı bulma eğilimi olarak tanımlanan "sycophancy" (dalkavukluk/yaltaklanma) davranışını azaltmak olduğu ifade ediliyor.

HASSAS VERİLER TAMAMEN GİZLENEMİYOR İDDİASI

OpenAI'ın kullanıcı adlarını sistemden çıkardığı ve kişisel verileri maskelemeye çalıştığı belirtilse de filtreleme mekanizmasının her zaman kusursuz çalışmadığı öne sürülüyor. Bu durum, bazı çalışanların kullanıcılar ile model arasında geçen uzun sohbet geçmişlerini ve içerikte yer alan hassas bilgileri doğrudan görebilmesine yol açıyor.

Yapay zeka modellerinin gelişiminde internetteki veri kümelerinin yanı sıra "İnsan Geri Bildirimiyle Pekiştirmeli Öğrenme" (RLHF) kritik bir rol oynuyor. Ancak kullanıcıların büyük bölümü, yaptıkları özel sohbetlerin bir insan denetçi tarafından okunabileceğini öngörmeyebiliyor.

Söz konusu iddialar şu an için sızdırılan belgelere ve şirket kaynaklarına dayanırken, veri işleme sürecinin sınırları ve kapsamı konusunda OpenAI cephesinden gelecek resmi açıklama bekleniyor.