Yapay zeka pazarının lider platformu ChatGPT, Türkiye'deki abonelik ücretlerinde sessiz sedasız dev bir fiyat güncellemesine gitti. Dijital yayıncılıktan yazılıma kadar geniş bir kitlenin kullandığı platform, mobil uygulamalar üzerinden sunduğu yerel fiyatlandırma politikasını rafa kaldırdı. Web arayüzünde uzun süredir aylık 20 dolar (sabit kur) olarak kalan ve güncel döviz kuruyla mobil uygulamalara kıyasla oldukça yüksek bir maliyet oluşturan tarife farkı, mağazalara yapılan bu agresif zamla birlikte tamamen eşitlenmiş oldu.

AYLIK BİN LİRA SINIRINA DAYANDI

App Store ve Google Play Store mağazalarındaki ödeme ekranlarına yansıyan güncellemeye göre; Türkiye'de uzun süredir aylık 499,99 TL olarak sunulan ve kullanıcıların GPT'nin en gelişmiş modellerine erişmesini sağlayan ChatGPT Plus aboneliği, tam yüzde 100 zamlanarak 999,99 TL seviyesine yükseltildi. Mobil tarafta yaklaşık 3 yıldır fiyatını korumayı başaran Plus paketi, bu son hamleyle birlikte bin liralık psikolojik sınırı görmüş oldu. Mevcut aboneler yeni dönemde iki katı fatura detaylarıyla karşılaşırken, sisteme yeni üye olacak kişileri ise doğrudan bu güncel tarife karşılıyor.

PROFESYONEL SÜRÜM UÇUŞA GEÇTİ: CHATGPT PRO TAM 10 BİN TL!

Zammın vurduğu tek alan popüler Plus sürümü olmadı. Özellikle veri analistleri, büyük ölçekli yazılımcılar ve ajanslar için 20 kat daha geniş token (veri işleme) kullanım alanı sunan en üst segment abonelik türü ChatGPT Pro da zam dalgasından nasibini aldı. Devasa işlem kapasitesine ihtiyaç duyan profesyoneller için daha önce aylık 7.999,99 TL olarak uygulanan abonelik bedeli, gelen zamların ardından 9.999,99 TL seviyesine tırmandı.

BÜTÇE DOSTU "CHATGPT GO" ŞİMDİLİK MUAF TUTULDU

OpenAI'ın her bütçeden insanın yapay zekaya erişebilmesi amacıyla sisteme dahil ettiği ve Türkiye'deki günlük kullanıcıların en çok tercih ettiği orta yol paketi olan ChatGPT Go ise bu büyük zam dalgasından şimdilik kurtuldu. Yapılan incelemelerde, web üzerinde aylık 6 dolar olan, mobil uygulamalarda ise 249,99 TL fiyat etiketiyle sunulan bütçe dostu "Go" planının fiyatında herhangi bir artışa gidilmediği görüldü. Yoğun veri işleme amacında olmayan, sadece günlük işlerini kolaylaştırmak isteyen kullanıcılar için bu paket tek ekonomik sığınak olarak kalmaya devam ediyor.