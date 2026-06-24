ChatGPT artık daha akıcı konuşacak: Yeni model ortaya çıktı

"Bidi" adının ise "bidirectional" yani çift yönlü tasarımdan geldiği belirtiliyor. Bu yaklaşım sayesinde yapay zekâ aynı anda hem konuşabiliyor hem de kullanıcıyı dinlemeyi sürdürebiliyor. Böylece sohbet sırasında yaşanan kesintiler veya konu değişiklikleri çok daha doğal bir şekilde ele alınabiliyor.