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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu turizminde uluslararası pazara açılacak yeni bir kapı için düğmeye basıldı. Kahire ile Ordu-Giresun Havalimanı arasında karşılıklı charter seferlerinin başlatılması için kamu ve turizm sektörü aynı masada buluştu.

Ordu’nun uluslararası turizmden aldığı payı artırmaya yönelik dikkat çekici bir çalışma başlatıldı. Mısır’ın başkenti Kahire ile Ordu-Giresun Havalimanı arasında karşılıklı charter uçak seferleri düzenlenmesi için hazırlıklar başladı.

Bu kapsamda Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde geniş katılımlı bir turizm koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

KAMU VE TURİZM SEKTÖRÜ AYNI MASADA

Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara başkanlığındaki toplantıya; Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Üniversitesi, Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğü, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, TÜRSAB Ordu Temsilciliği ve MÜSİAD temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda seyahat acentesi, konaklama işletmesi ve ilgili derneklerin yöneticileri katıldı.

Toplantının ana gündemini, Kahire-Ordu hattında gerçekleştirilmesi planlanan charter uçuşlarının Ordu ve bölge turizmine sağlayabileceği katkılar oluşturdu.

MISIRLI TURİSTLER İÇİN ÖZEL KARADENİZ ROTALARI

Çalışma yalnızca uçak seferlerinin başlatılmasıyla sınırlı tutulmayacak. Mısır’dan Ordu’ya gelmesi planlanan turist grupları için Karadeniz’in doğal ve kültürel zenginliklerini kapsayan özel gezi rotaları hazırlanması da masaya yatırıldı.

Konaklamadan ulaşıma, gezi programlarından turistlere sunulacak hizmet standartlarına kadar sürecin farklı başlıkları toplantıda değerlendirildi.

HEDEF: UÇUŞLARI KISA SÜREDE BAŞLATMAK

Planlanan karşılıklı charter seferlerinin operasyonel ayrıntılarının kısa sürede netleştirilerek uygulamaya geçirilmesi hedefleniyor.

Çalışmanın hayata geçmesi halinde Ordu-Giresun Havalimanı, Mısır pazarından Karadeniz’e gelecek turistler açısından yeni bir giriş noktası olacak.