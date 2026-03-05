We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Digital 2026 Global Overview raporu, Türkiye’nin dijital dönüşümde önemli bir aşama kaydettiğini ortaya koydu. Verilere göre Türkiye, yapay zeka tabanlı web trafiğinde yüzde 94,49’luk oranla dünya birincisi oldu. Bu oran, küresel ortalama olan yüzde 80,92’nin oldukça üzerinde bulunuyor.

CHATGPT TRAFİĞİN BELKEMİĞİ OLDU

Raporda dikkat çeken bir diğer veri, Türkiye’de yapay zeka üzerinden yönlendirilen web trafiğinin neredeyse tamamının ChatGPT üzerinden gerçekleştiği yönünde. Böylece Türkiye, ABD, İngiltere ve Almanya gibi gelişmiş ülkeleri geride bırakarak ChatGPT’nin en baskın olduğu ülke konumuna geldi.

AIO DÖNEMİ BAŞLADI

Dijital pazarlama ajansı Cremicro’nun Kurucusu Haydar Özkömürcü, bu verilerin klasik SEO döneminin sona erdiğini ve yerini AIO (Artificial Intelligence Optimization) yani yapay zeka optimizasyonuna bıraktığını belirtti. Özkömürcü, “Türkiye’de AIO yaptırmayan marka, müşterisinin gözünde yok hükmündedir,” diyerek kullanıcı davranışlarındaki dönüşümün markalar için hayati önem taşıdığını vurguladı.

MARKALAR İÇİN YENİ OTORİTE: CHATGPT

Özkömürcü, Türk tüketicilerinin bilgiye ulaşırken arama motorlarından sohbet botlarına geçtiğini ifade ederek, “Türkiye’de yapay zeka kullanan her 100 kişiden 95’i, bir ürün veya hizmet ararken ChatGPT’nin yönlendirmelerine güveniyor. Artık sadece Google’da ilk sayfada olmak yetmiyor; markanızın ChatGPT tarafından önerilen bir otorite olması gerekiyor,” dedi.

2026’DA REKABET AVANTAJI YAPAY ZEKADAN GEÇECEK

Özkömürcü, 2026’nın ekonomik olarak zorlu bir yıl olacağını hatırlatarak, şirketlerin pazarlama bütçelerini verimli kullanabilmeleri için yapay zeka optimizasyonuna yönelmeleri gerektiğini söyledi. “Müşteriler artık ‘en iyi muhasebe yazılımı hangisi?’ veya ‘İstanbul’daki en güvenilir insan kaynakları firması kim?’ sorusunu Google’a değil ChatGPT’ye soruyor. Eğer yapay zeka firmanızı tanımıyor ve önermiyorsa, o müşteriyi masada bırakıyorsunuz demektir.”

Uzmanlara göre, 2026’da Türk şirketleri için rekabet avantajı, “yapay zekanın dilinden konuşmak” olacak.