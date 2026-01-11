NBA’de normal sezon karşılaşmasında alt sıralarda yer alan iki ekip kozlarını paylaştı. Utah Jazz, sahasında Charlotte Hornets’ı konuk etti.

Maça fırtına gibi başlayan Charlotte Hornets, ilk çeyrekte 45-14’lük üstünlük kurdu ve karşılaşmadan 55 sayı farkla 150-95 galip ayrıldı. Bu sonuç, Hornets tarihinin en farklı deplasman galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Konuk ekipte Tre Mann 20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken; Brandon Miller 18, LaMelo Ball 17, Miles Bridges ve Collin Sexton 15’er, Josh Green 13, Kon Knueppel ile Ryan Kalkbrenner 12’şer sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Utah Jazz cephesinde ise Brice Sensabaugh 26 sayı ile öne çıktı. Isaiah Collier 17, Cody Williams 15, Walter Clayton 13 sayı üretirken, Kyle Anderson mücadeleyi 7 sayıyla tamamladı.