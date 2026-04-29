Bu hafta Drew Barrymore’un programına katılan Theron, ilişkilerde birlikte yaşama fikrine artık eskisi gibi sıcak bakmadığını söyledi. 50 yaşındaki yıldız, bu durumun kendisi için duygusal olarak karmaşık bir deneyime dönüştüğünü ifade etti.

Ünlü oyuncu, “Bunu tamamen ciddiyetle söylüyorum. İnsanlar şaka yaptığımı sanıyor ama bir daha biriyle aynı evi paylaşabileceğimi düşünmüyorum” diyerek bu konudaki net tavrını ortaya koydu.

Theron, bir ilişki içinde yakınlık aradığını ancak kişisel alanını korumayı tercih ettiğini belirtti. “Yakınımda olmasını isterim ama aynı evde yaşamamız gerekmiyor. Hatta sokağın aşağısında bir ev alması harika olur” sözleriyle sınırlarını çizdi.

Düşüncelerinin zamanla değişebileceğini de kabul eden oyuncu, bunun nedeninin çocuklarının hâlâ evde yaşıyor olması olabileceğini söyledi. “Belki kızlarım büyüyüp evden ayrıldığında fikrim değişir. Ama şu an çok özel bir denge arıyorum” dedi.

Son olarak Apex filminde başrolü üstlenen Theron, yapımın tanıtımı için geçen hafta Times Square’da dikkat çekici bir etkinliğe imza attı. Ünlü oyuncu, meydanda kurulan dev bir tırmanma duvarının zirvesine çıkarak filminin yakında izleyiciyle buluşacağını duyurdu.