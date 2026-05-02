İngiltere Championship’in son haftasında kritik bir galibiyete imza atan Hull City, Norwich City’yi mağlup ederek play-off oynamaya hak kazandı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüp, sezonu ilk 6 içinde tamamlayarak Premier Lig yolunda önemli bir adım attı.

SON HAFTADA GELEN BÜYÜK FIRSAT

Hull City, sahasında Norwich City’yi 2-1 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı. Aynı saatlerde oynanan diğer mücadelede Wrexham’ın Middlesbrough ile 2-2 berabere kalması, Hull City’nin play-off hattına girmesini sağladı.

MCBURNIE TAKIMI SIRTLADI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 28 ve 67. dakikalarda Oli McBurnie’den geldi. Tecrübeli golcü, attığı gollerle takımını sezonun en kritik galibiyetine taşıdı. Norwich City’nin tek golünü ise 26. dakikada Mohamed Toure kaydetti.

RAKİP MILLWALL OLDU

Bu sonuçla birlikte Hull City, ligi 6. sırada tamamlayarak play-off’a kalan son takım oldu. Yarı finaldeki rakibi ise sezonu 3. sırada bitiren Millwall oldu. İlk maç 8 Mayıs Cuma günü oynanacak.

PLAY-OFF TAKVİMİ NETLEŞTİ

Diğer yarı final eşleşmesinde ise 4. sıradaki Southampton ile 5. sıradaki Middlesbrough karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme sistemine göre oynanacak yarı finallerin ardından kazanan iki takım, 23 Mayıs’ta Wembley’de final oynayacak.

PREMIER LİG BİLETİ SON VİRAJ

Championship’te sezonu ilk iki sırada tamamlayan Coventry City ve Ipswich Town doğrudan Premier Lig’e yükselirken üçüncü bileti play-off şampiyonu alacak. Hull City, bu zorlu yolda Millwall engelini aşarak final bileti almayı hedefliyor.