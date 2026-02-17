Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen silahlı yaralama olayına ilişkin tutuklu sanık Ramis Kahraman, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

2023 yılında tartıştığı Ahmet K.’yi tabancayla ateş ederek yaraladığı belirtilen sanık, olay sonrası kaçmış, daha sonra düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.

Duruşmada savunma yapan Kahraman, uzun süre sonra oğlunu gördüğünü belirterek mahkeme başkanına teşekkür etti. Olayda öldürme kastı bulunmadığını öne süren sanık, iki el ateş ettiğini ve pişman olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıl, “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Toplam 14 yıl hapis cezasının açıklanmasının ardından sanık sinirlenerek mahkeme heyetine tepki gösterdi.

Sanık, yargılamayı kabul etmediğini belirterek heyete yönelik sert ifadeler kullandı ve “FETÖ’cüsünüz” şeklinde bağırdı. Bunun üzerine jandarma eşliğinde salondan çıkarılan Kahraman hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunuldu.

Sanığın geçmişte de ağır suçlardan hüküm giydiği ve cezaevinden firar ettiği bilgisi dosyada yer aldı.