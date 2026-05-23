Türkiye'de cezaevlerindeki uyuşturucu mahkumlarının oranında son yıllarda yaşanan korkutucu yükseliş, resmi raporlarla belgelendi. Adalet Bakanlığı verileri ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yapılan hesaplamalar, adalet ve güvenlik sistemini alarm durumuna geçiren vahim bir tabloyu gözler önüne seriyor.

Susam Bülten tarafından hazırlanan Gençlik raporunda yer verilen çarpıcı veriler çarpıcı veriler, cezaevlerindeki uyuşturucu hükümlülerinin toplam hükümlüler içindeki payının tarihi zirveye ulaştığını kanıtlıyor.

OTUZ YILLIK VERİLER TEHLİKENİN BOYUTUNU GÖSTERİYOR

Resmi kaynaklardan derlenen ve 1990'lı yıllardan günümüze uzanan süreç incelendiğinde, cezaevlerinde uyuşturucuya bağlı suçlardan hüküm giyenlerin toplam hükümlüler içindeki oranı oldukça düşük seyrediyordu. 2000'lerin başına kadar yüzde 5'in altında kalan bu oran, sonraki yıllarda kademeli ve dalgalı bir tırmanışa geçti. 2010'lu yıllardan itibaren artış trendi belirgin bir şekilde hızlanırken, 2019 yılına gelindiğinde cezaevlerindeki uyuşturucu hükümlülerinin payı yüzde 15 sınırına yaklaştı.

SON BEŞ YILDA YÜZDE 178,8'LİK REKOR SIÇRAMA

2019 - 2024 yılı itibarıyla cezaevlerinde uyuşturucu suçundan yatanların oranı neredeyse yüzde 40'a ulaşarak adli sistem üzerindeki yükü katladı. Grafik verilerine yansıyan en dikkat çekici bilanço, 2019-2024 yılları arasındaki sadece beş yıllık süreçte toplam hüküm giyenler içinde uyuşturucu suçlularının oranındaki artışın tam yüzde 178,8 olarak kaydedilmesi oldu. Ortaya çıkan bu tablonun toplumsal risklerin yanı sıra ceza infaz kurumlarında ve önleyici politikalarda radikal adımlar atılması gerektiğine işaret ettiğini belirtiyor.