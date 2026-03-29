Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalışmaların Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içinde sürdürüldüğünü belirtti. Bu kapsamda 976 din görevlisinin aktif olarak görev yaptığı bildirildi.

HAFIZLIKTA YENİ BAŞARI

2026 yılı içinde hafızlık eğitimini tamamlayan 29 hükümlü ve tutuklunun sınavlara katıldığını aktaran Gürlek, bunlardan 25’inin Hafızlık İcazet Belgesi almaya hak kazandığını ifade etti.

Böylece ceza infaz kurumlarındaki toplam hafız sayısı 145’ten 170’e yükseldi.

TOPLUMA UYUM VURGUSU

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen faaliyetlerin, hükümlü ve tutukluların manevi gelişimini desteklemeyi, yeniden suç işleme riskini azaltmayı ve topluma uyum süreçlerini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.