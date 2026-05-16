Adalet Bakanlığı’nın 4 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre ceza infaz kurumlarında toplam 420 bin 798 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bu kişilerin 357 bin 283’ünü hükümlüler, 63 bin 515’ini ise tutuklular oluşturuyor.

EN YÜKSEK ORAN ORTAOKUL MEZUNLARINDA

Eğitim durumlarına göre dağılım incelendiğinde en yüksek sayının ortaokul veya dengi meslek okulu mezunlarında olduğu görüldü. Bu grupta toplam 100 bin 494 kişi yer aldı.

Ortaokul mezunlarını 95 bin 462 kişiyle lise veya dengi meslek okulu mezunları takip etti. İlkokul mezunu tutuklu ve hükümlü sayısı ise 93 bin 30 olarak kaydedildi.

YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNLARI DA DİKKAT ÇEKTİ

Verilere göre cezaevlerinde 74 bin 828 ilköğretim mezunu ile 25 bin 791 yüksekokul veya fakülte mezunu bulunuyor.

Ayrıca cezaevlerinde 1.897 yüksek lisans mezunu ve 284 doktora mezunu yer alıyor.

OKUMA-YAZMA BİLMEYENLERİN SAYISI 13 BİNİ GEÇTİ

Raporda, okuma-yazma bilmeyen tutuklu ve hükümlü sayısının 13 bin 232 olduğu belirtildi. Okur-yazar olup herhangi bir okul bitirmeyenlerin sayısı ise 9 bin 674 olarak açıklandı.

Ayrıca “okuma-yazma bilmeyen” kategorisine Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu tutuklu ve hükümlülerin de dahil edildiği ifade edildi.