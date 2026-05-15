Samsun’un İlkadım ilçesinde bir evden yaklaşık 20 bin TL çalınması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 8 çocuk annesi Saniye G. hakkında yeni bir ceza kararı çıktı. Hakkında daha önce kesinleşmiş 65 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu öğrenilen kadın, görülen davada toplam 3 yıl 9 ay 18 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hırsızlık olayını Saniye G. ile 13 yaşındaki oğlu Ç.G.’nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Anne ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN KÜÇÜK ÇOCUĞU 6 AYLIK ÇIKTI

Yapılan incelemelerde Saniye G.’nin evden hırsızlık suçundan 60 ayrı kaydı olduğu ve hakkında kesinleşmiş uzun süreli hapis cezası bulunduğu belirlendi. 8 çocuk annesi olan kadının en küçük çocuğunun 6 aylık olması nedeniyle cezasının infazının ertelendiği öğrenildi. Yetkililer, kadının cezaevine girmemek amacıyla sık sık çocuk dünyaya getirdiğini değerlendirdi.

Tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Saniye G. hakkında açılan davada mahkeme, hırsızlık suçundan 2 yıl 9 ay 18 gün, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ise 1 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Öte yandan, şüpheliyi tutuklayan hakimin konuyla ilgili mevcut yasal düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesi için Adalet Bakanlığı’na görüş bildirdiği öğrenildi.