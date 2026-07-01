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Kaynak: İHA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir iş yerinden 70 bin lira çalınması ve aynı gün meydana gelen motosiklet hırsızlığının şüphelisi, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelinin açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iki hırsızlık olayını aydınlatmak için yürüttükleri soruşturmada şüphelinin Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden M.C.Y. olduğunu belirledi.

ÇALINTI MOTOSİKLETLE YAKALANDI

Şüphelinin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda M.C.Y., yanında bulunan A.K. ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda çalıntı motosiklet üzerinde tespit edildi. Polis ekipleri iki şüpheliyi motosikletle birlikte gözaltına aldı.

M.C.Y.'nin üst aramasında, Dalaman ilçesinden çalındığı belirlenen bir cep telefonu ele geçirildi. Yapılan sorgulamada ayrıca hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu da ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen çalıntı motosiklet ile cep telefonu ise sahiplerine teslim edildi.