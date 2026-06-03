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İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunduğu esnada 7 Mart 2026 yılında firar ettiği ifade edilen Atalay Demirbaş, Bakırköy’de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Oda TV'de yer alan habere göre, Bakırköy İlçe Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah yapılan operasyonda yakalanan Demirbaş’ın, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet ve eşe karşı kasten yaralama gibi suçlardan hükümlü olduğu belirtildi.

11 AYRI SUÇTAN ARANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Demirbaş’ın, beş ayrı resmi belgede sahtecilik, rüşvet, iki ayrı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, dolandırıcılık, yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçları dahil olmak üzere toplam 11 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Hakkında 5 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ifade edilen Demirbaş için ayrıca Yargıtay tarafından rüşvet suçu kapsamında verilmiş bir tutuklama kararının da olduğu kaydedildi.

Yaklaşık üç aydır firari olarak aranan Demirbaş, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

REZAN EPÖZDEMİR DETAYI

Demirbaş’ın adı, hukukçu Rezan Epözdemir’in tutuklanmasına sebep olan rüşvet iddiasıyla da gündeme gelmişti. Demirbaş, Epözdemir’in tutuklu bir şüphelinin tahliyesi karşılığında kendisiyle anlaşma yaptığını iddia etti.

Fakat yargılama dosyasına giren HTS-BAZ inceleme raporunda, Demirbaş ile Epözdemir arasında herhangi bir telefon görüşmesi bulunmadığı ve iki ismin yan yana gelmediği belirlendi.

Öte yandan raporda rüşvet karşılığı tahliye edildiği öne sürülen kişinin, söz konusu anlaşmanın yapıldığı öne sürülen tarihte zaten tutuklu olmadığı bilgisi yer aldı.

Bu gelişmelerin ardından rüşvet iddiasının gerçeği yansıtmadığı değerlendirildi, Rezan Epözdemir 14 Ocak 2026’da tahliye edildi. Epözdemir, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Demirbaş’ın kendisine iftira attığını, kumpas kurduğunu ve itibar suikastı yapmaya çalıştığını savundu.