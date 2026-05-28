Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cezaevinden Kurban Bayramı izniyle çıktığı öğrenilen bir hükümlü, bulunduğu evde dehşet saçtı. İddiaya göre zanlı, biri eşi olmak üzere 2 kadını bıçaklarken, bir kişiyi de darp etti.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Topçular Mahallesi Topçular Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre cezaevinden izinli çıkan Ş.Ö., henüz bilinmeyen nedenle evde bulunan kişilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine zanlı, eşi Gülişah Ö. ile evde bulunan Eda D.’yi sırtlarından bıçakladı. Evdeki bir kişiyi de darp eden şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TERMAL DRONLA ARAMA YAPILDI

Olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara AFAD ve itfaiye ekipleri de destek verdi. Topçular Sokak’ın alt kısmındaki Cedit Mahallesi’nde bulunan kentsel dönüşüm alanı ve çevresi termal dron yardımıyla tarandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Ş.Ö., başka bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin “uyuşturucu madde kullanmak” ve “kasten yaralama” suçlarından kaydının bulunduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.