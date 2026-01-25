8 aydır tutuklu bulunan CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin akrabası Nesimi Bahçetepe, Bakırköy sokaklarında ikinci el kıyafet satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Gazeteci Fatoş Erdoğan'ın sorularını yanıtlayan Nesimi Bahçetepe, içten ve çekinmeden yaptığı açıklamayla sosyal medyada viral oldu.

Kimliğini gizlemeden konuşan Bahçetepe, partisine ve CHP'ye seslenerek şöyle dedi: "Ben CHP'liyim, kurban olayım bizi ezmesinler Ak Parti gibi... Bize bir yer göstersinler. Biz insanız, hayvan değiliz! Biz kime sığınacağız? Biz CHP'ye çalışıyoruz, bize sahip çıksınlar. Bizi ezmesinler. Bu nedir ya, onlarda bizi eziyor. Biz kime sığınacağız?"