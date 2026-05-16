İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri, aranan şahıslara yönelik başarılı operasyonlarında yenisi gerçekleştirildi.

Dün yapılan uygulamalar ve denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan Ö.B. isimli şahsın Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması düzenlendi.

Yapılan detaylı sorgulamada, Ö.B.’nin ’Gece Vakti Yağma’ ve ’Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçlarından arandığı belirlendi.

Şahsın dosyasını inceleyen polis ekipleri, Ö.B. hakkında tam 58 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.