Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı İrtikap soruşturması kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İzzet Baysal’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Baysal’ı andı.

"AMA BUGÜN BEDENİM TUTSAK..."

“25 yıldır her 5 Mart’ta olduğu gibi yarın da huzuruna gelmek, dua etmek isterdim İzzet Baba…” diyen Özcan, “Ama bugün bedenim tutsak… Yine de kalbim Bolu’da, senin huzurunda.” Sözlerini sarf etti.

Özcan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“25 yıldır her 5 Mart’ta olduğu gibi yarın da huzuruna gelmek, dua etmek isterdim İzzet Baba…

Ama bugün bedenim tutsak… Yine de kalbim Bolu’da, senin huzurunda.

Bu şehre bıraktığın miras sadece binalar, hastaneler, okullar değildi.

Sen bize iyiliğin, paylaşmanın ve insan yetiştirmenin ne demek olduğunu öğrettin.

Senin açtığın yolda Bolu’da vakıf kültürü büyüdü.

Gençlerin elinden tutmak, öğrencilerin eğitimine destek olmak,

hayırda yarışmak bu şehrin en kıymetli değerlerinden biri hâline geldi.

Ne mutlu bize ki senin açtığın yolda yürümeye, bıraktığın iyilik mirasını yaşatmaya gayret ediyoruz.

Ruhun şad, mekânın cennet olsun İzzet Baba.

Seni özlemle, minnetle ve saygıyla anıyorum.”