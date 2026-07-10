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Bolu’da kamuoyunun yakından takip ettiği ve 5 gündür kesintisiz süren yargılamalarda sıcak bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kararın ardından Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini vurguladı.

'HAKKIMDA TEK BİR ŞİKÂYETÇİ BİLE YOK'

Yargılama sürecinde hakkındaki iddiaların tamamen boşa çıktığını savunan Özcan, paylaştığı mesajda davanın hukuki temelden yoksun olduğunu ileri sürdü. Karara tepki gösteren Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"5 gündür süren yargılamalarda; haksız ve hukuksuz şekilde tutuklandığımı, hakkımda tek bir şikâyetçi bulunmadığını ve isnat edilen suçlara ilişkin hiçbir somut delil ortaya konulamadığını tüm kamuoyu gördü. Her ne kadar tutukluluğumun devamına karar verilmiş olsa da ben, toplumun vicdanında çoktan beraat ettiğimi biliyorum."

"GERÇEKLER ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAK"

Mahkeme salonunda yapılan savunmaların ve sunulan belgelerin suçsuzluğunu kanıtladığını belirten Bolu Belediye Başkanı, adalete olan inancını yitirmediğini söyledi. Özcan, "Mahkeme salonunda ortaya konulan her beyan, her belge ve yapılan savunmalar; benim ve yol arkadaşlarım hakkındaki iddiaların ne kadar dayanaksız olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Gerçekler değişmez. Er ya da geç mutlaka ortaya çıkar. Bugün verilen karara rağmen adaletin tecelli edeceğine olan inancımı ve hukuk mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğim" dedi.

BOLU HALKINA VE DESTEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR

Mesajının son bölümünde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden ve özgürlük vurgusu yapan Tanju Özcan, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Bu süreçte bir an bile yanımdan ayrılmayan aileme, yol arkadaşlarıma, kıymetli avukatlarıma; duaları ve desteğiyle bana güç veren değerli Bolu halkına ve aziz Türk milletine yürekten teşekkür ediyorum. En kısa zamanda özgürlüğüme kavuşup sizlerle yeniden bir araya gelmek dileğiyle…"

Aynı davada yargılanan ve mahkemece serbest bırakılan diğer isimlerin ardından gözler, Özcan'ın avukatlarının tutukluluk kararına yapacağı itiraza çevrildi.