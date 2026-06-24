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Arabesk müzik dünyasının sevilen isimlerinden Güllü’nün (Gül Tut) hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen yasal süreçte, kızı Tuğyan Ülkem Gülter 13 Aralık tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu sarsıcı olayın ardından, Gülter’in cezaevindeki koğuş arkadaşı tarafından Esra Ezmeci’ye gönderilen bir mektup, olayın seyrine dair çarpıcı iddiaları gün yüzüne çıkardı.

Esra Ezmeci’nin televizyon programında canlı yayınladığı mektupta yer alan ve Ümitcan Uygun ile Tuğyan Ülkem Gülter arasındaki bağlantıya işaret eden öne sürülen iddialar, kamuoyunda ve medyada geniş bir yankı uyandırarak gündemin merkezine oturdu.

'MEKTUPLAŞIYORLAR'

Tuğyan'ın cezaevi arkadaşından Esra Ezmeci'ye mektup geldiği yayında açıklandı. Ezmeci mektubu gönderen kişinin aktarımlarını programda anlattı. İddiaya göre; Aleyna Çakır davasında yargılaması süren Ümitcan Uygun ve Tuğyan mektuplaşıyor.



İLİŞKİ İDDİASI

Esra Ezmeci "Yani gerçekten buna çok şaşırdım. Çünkü biliyorsunuz Aleyna Çakır'ın davasından cinayetten cezaevinde. Ümitcan ve Tuğyan'ın mektuplaştığını söylüyor hatta duygusal bir mektuplaşma olduğunu aralarında bir ilişki olduğunu söylüyor" diye konuştu.

'KİMSE KALMADI MI?'

Ezmeci ikilinin mektuplaşarak tanıştıklarını aktardı ve "Cezaevinde kimse kalmadı da Ümitcan mı kaldı?" dedi.

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

Ümitcan Uygun, Türkiye'de kamuoyunun gündemine ilk olarak Aleyna Çakır (Sema Esen) adlı genç kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın baş şüphelisi olarak gelmiş bir isimdir. Aleyna Çakır'ın yaşamını yitirmesinden önce kendisine şiddet uyguladığı anları sosyal medyada canlı yayınlamasıyla büyük tepki toplamış ve bu ölümün ardından uzun süre tartışmaların odağında yer almıştır.

Ümitcan Uygun'un adı, Aleyna Çakır davası devam ederken başka adli olaylara da karışmıştır:

Esra Hankulu'nun Ölümü: 2021 yılında Esra Hankulu adlı kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada Ümitcan Uygun baş şüpheli olarak tutuklanmıştır. Yargılama sonucunda mahkeme, Uygun'u "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştır.

Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendiren videolar paylaşması nedeniyle de bir dönem tutuklu yargılanmış ve bu suçtan da ceza almıştır.