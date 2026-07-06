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Kaynak: AA

Sri Lanka’da Negombo Cezaevi’nde çıkan isyan, kısa sürede büyüyerek can kaybına yol açtı. Ulusal basında yer alan haberlere göre cezaevindeki olaylarda çok sayıda mahkum ve gardiyan yaşamını yitirdi.

İSYAN YENİDEN ŞİDDETLENDİ

Negombo Cezaevi’nde dün başlayan olaylarda ilk belirlemelere göre 2 mahkum hayatını kaybetti. Yetkililer, bugün sabah saatlerinde isyanın yeniden şiddetlenmesiyle 23 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

5 GARDİYAN, 20 MAHKUM ÖLDÜ

Hayatını kaybeden 25 kişiden 5’inin gardiyan, 20’sinin ise mahkum olduğu bildirildi. Olaylarda yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı belirtildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İsyanın ardından cezaevi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgeye ilave polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.