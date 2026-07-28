Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davada tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir başvuru yapıldı. Medyascope'un haberine göre Türker'in avukatı Burak Candan, müvekkilinin cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek mahkemeden hastaneye sevk ve nakil işleminin durdurulmasını talep etti.

CEZAEVİNDE İKİ KEZ RAHATSIZLANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Mahkemeye sunulan dilekçede, 23 Mart 2025'ten bu yana tutuklu bulunan Türker'in cezaevi sürecinde kalp rahatsızlığı nedeniyle çeşitli sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. Dilekçeye göre Türker, 2 Temmuz'da Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bilincini kaybederek bayıldı.

Avukatı ayrıca, 24 Temmuz'da yaşadığı bir başka rahatsızlık sırasında yere düşerek başını çarptığını, buna rağmen hastaneye sevk edilmediğini iddia etti.

HASTANEYE SEVK VE NAKLİN İPTALİ TALEP EDİLDİ

Başvuruda, Türker'in tam teşekküllü bir devlet hastanesinde kapsamlı sağlık kontrolünden geçirilmesi istendi. Ayrıca cezaevindeki panik butonlarının çalışıp çalışmadığının araştırılması ve sağlık durumu nedeniyle planlanan Düzce Cezaevi naklinin iptal edilmesi talep edildi.

DURUŞMADAKİ İFADELERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Fatoş Pınar Türker, daha önce görülen duruşmada gözaltı ve tutukluluk sürecine ilişkin iddialarını mahkemede dile getirmişti. Türker, gözaltı sırasında ve sonrasında çeşitli hak ihlallerine maruz kaldığını öne sürerken, savcılık makamına yönelik bazı iddialarda da bulunmuştu.