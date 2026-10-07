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Kaynak: DHA

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütleriyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, 29-30 Eylül tarihlerinde Küçükçekmece’de bulunan bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayı ile 3 Ekim tarihinde Esenyurt’ta faaliyet gösteren bir inşaat firmasına yönelik kundaklama olayı başta olmak üzere 3 farklı olaya 7 şüphelinin karıştığı belirlendi.

Suç örgütüne talimat veren kişi ile eylemi gerçekleştiren kişinin cezaevinde bir süre beraber yattıkları, tahliye olduktan sonra şüphelilerin önce sosyal medyadan sonra da telefondan irtibata geçtikleri ortaya çıktı.

Ayrıca talimatı veren kişinin, eylemi gerçekleştiren kişilere vadettikleri ödemeleri de yapmadıkları öğrenildi. Ekiplerin farklı tarihlerde düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.