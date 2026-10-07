İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütleriyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, 29-30 Eylül tarihlerinde Küçükçekmece’de bulunan bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayı ile 3 Ekim tarihinde Esenyurt’ta faaliyet gösteren bir inşaat firmasına yönelik kundaklama olayı başta olmak üzere 3 farklı olaya 7 şüphelinin karıştığı belirlendi.

Cezaevinde başlayan kirli plan: İstanbul’da yeni nesil çeteye darbe vuruldu - Resim : 1

Suç örgütüne talimat veren kişi ile eylemi gerçekleştiren kişinin cezaevinde bir süre beraber yattıkları, tahliye olduktan sonra şüphelilerin önce sosyal medyadan sonra da telefondan irtibata geçtikleri ortaya çıktı.

Cezaevinde başlayan kirli plan: İstanbul’da yeni nesil çeteye darbe vuruldu - Resim : 2

Suç örgütü lideri Pülümür Vadisi’nde yakalandıSuç örgütü lideri Pülümür Vadisi’nde yakalandıGündem

Cezaevinde başlayan kirli plan: İstanbul’da yeni nesil çeteye darbe vuruldu - Resim : 4

Ayrıca talimatı veren kişinin, eylemi gerçekleştiren kişilere vadettikleri ödemeleri de yapmadıkları öğrenildi. Ekiplerin farklı tarihlerde düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevinde başlayan kirli plan: İstanbul’da yeni nesil çeteye darbe vuruldu - Resim : 5