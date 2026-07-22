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Kaynak: Haber Merkezi

Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesindeki bir cezaevinde güvenlik görevlileri, filmleri aratmayan bir kaçakçılık girişimini ortaya çıkardı. Cezaevine uyuşturucu madde ulaştırmak amacıyla kullanılan bir kedi, görevlilerin dikkati sayesinde yakalanırken, üzerinde bulunan özel düzenek dikkat çekti.

DİKKAT ÇEKEN DÜZENEK

Rusya Federal Ceza İnfaz Servisi (FSIN) tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre olay, Nijniy Novgorod bölgesindeki 17 numaralı ceza infaz kurumunda meydana geldi. Cezaevi çevresinde dolaşan kedinin hareketlerinden şüphelenen güvenlik görevlileri, hayvanı kontrol etmek için yakaladı.

Gerçekleştirilen incelemede kedinin üzerine el yapımı iki kumaş tasma yerleştirildiği tespit edildi. Tasmaların içerisine gizlenen paketlerde yapılan analiz sonucunda ise yasaklı maddelerin uyuşturucu olduğu doğrulandı. Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, uyuşturucunun cezaevindeki mahkumlara ulaştırılmasının amaçlandığını değerlendirirken, kediyi kimin kullandığının belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Olayın arkasında organize bir kaçakçılık ağı bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.

YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alınmasından sonra veteriner kontrolünden geçirilen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu. Yetkililer, herhangi bir yaralanma ya da sağlık sorunu tespit edilmeyen hayvanın daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldığını açıkladı.

Hayvanların cezaevlerine yasaklı madde taşımak amacıyla kullanılması ise dünyada ilk kez yaşanmıyor. Geçmişte farklı ülkelerde suç örgütlerinin kediler, güvercinler ve hatta dronlar aracılığıyla cep telefonu, uyuşturucu ve çeşitli yasaklı malzemeleri cezaevlerine ulaştırmaya çalıştığı birçok olay meydana gelmişti.

Rusya'daki son olay da suçluların güvenlik önlemlerini aşmak için başvurduğu sıra dışı yöntemlere bir yenisini eklerken, cezaevi görevlilerinin dikkati sayesinde girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Hayvanın zarar görmeden kurtarılması ise kamuoyunda memnuniyet yarattı.