Kayseri Talas ilçesi Atatürk Bulvarı’nda trafik denetimi yapan polis ekipleri, plakası öğrenilemeyen U.E.’nin kullandığı aracı durdurdu. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. U.E.’ye, ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan 25 bin TL ceza uygulanarak, ehliyetine 6 ay el konuldu.

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Öte yandan polis ekipleri, Han Mahallesi Erhan Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri 38 HD 678 plakalı otomobili durdurdu. Yaklaşık 2 saat önce denetim noktasında alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan U.E. olduğu tespit edilen sürücüye, ‘2’nci kez alkollü araç kullanmak’, ‘sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanmak’ suçlarından 250 bin TL ceza uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 2 yıl 6 ay el konuldu.

Cezaevinden izinli çıktığı anlaşılan U.E.'ye toplam 275 bin TL ceza uygulandı. Polis merkezine götürülen U.E. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.