Niğde-Adana eski yolu üzerinde devam eden kapalı cezaevi inşaatında bugün hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaat alanında görev yapan Ö.K. isimli işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yüksekten zemine düştü.

Olayın ardından mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçiye ilk müdahale, olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Yaralı işçi Ö.K., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı. Hastaneden alınan bilgilerde, işçinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, kazanın meydana geliş sebebinin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.