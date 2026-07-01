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Kaynak: DHA

Hakkında 4 ayrı dosyadan 4 yıl hapis cezası bulunan Umut U., cezaevinden firar etti. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir firari olarak aranan Umut U.’yu yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Umut U.’nun, belirlenen adreste bulunabileceği değerlendirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ikamette yapılan aramada, Umut U., bazanın içinde saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.