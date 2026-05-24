Çeyrek ve gram altın Kapalıçarşı canlı alış satış fiyatı (24 Mayıs 2026)

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte altın piyasasında hareketlilik tavan yaptı. Yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar anlık fiyatları takip ediyor.Küresel piyasalarda Ons altın 4.500 dolar barajını aşarak tarihi bir zirveye yerleşirken, Kapalıçarşı’da alış-satış makası iyice açıldı.

Küresel enflasyon endişeleri ve majör merkez bankalarının faiz politikalarındaki belirsizlikler, güvenli liman altına olan talebi eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıdı. Yurt içinde ise hukuki ve siyasi hareketliliğin makro dengeler üzerinde yarattığı baskıya, düğün sezonunun fiziki talep patlaması eklendi.

Kapalıçarşı'da Altın Fiyatları

24 Mayıs Pazar günü itibarıyla serbest piyasada ve Kapalıçarşı’da işlem gören, anlık olarak güncellenen canlı altın fiyatları tablosu şu şekildedir:

Gram Altın: Alış 6.583,48 TL | Satış 6.679,84 TL
Çeyrek Altın: Alış 10.785,00 TL | Satış 10.887,00 TL

Yarım Altın: Alış 21.570,00 TL | Satış 21.768,00 TL
Tam Altın: Alış 43.008,00 TL | Satış 43.396,00 TL

Ata Altın: Alış 44.132,00 TL | Satış 44.528,00 TL
22 Ayar Bilezik: Alış 6.019,07 TL | Satış 6.306,86 TL

Küresel Piyasalarda "Ons" Kasırgası

Sadece iç piyasada değil, uluslararası arenada da tam bir altın çılgınlığı yaşanıyor. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 4 bin 511 dolar seviyesine kadar tırmanarak dudak uçuklattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artış göstererek 6 milyon 637 bin 100 TL seviyesine ulaştı.

Öte yandan, Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 50,40, bileşik getiri ise yüzde 44,60 olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası Dolar Kurunu Revize Etti

Döviz tarafında da hareketli dakikalar yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,5213 TL, satışta ise 45,7037 TL olarak ilan etti. Merkez Bankası'nın bir önceki efektif kuru alışta 45,4958 TL, satışta 45,6781 TL seviyesindeydi. Bu durum, kur üzerindeki yukarı yönlü baskının kontrollü de olsa sürdüğünü gösteriyor.

Küresel piyasalarda diğer döviz pariteleri ve brent petrol fiyatlarında ise son durum şöyle:

Avro/Dolar Paritesi: 1,1602
Sterlin/Dolar Paritesi: 1,3436

Dolar/Yen Paritesi: 159,121
Brent Petrol (Varil): Yüzde 0,5 azalışla 101,6 Dolar


NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak: Haber Merkezi
