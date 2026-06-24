Çeyrek asırlık köklü firma iflas etti: Sektörde büyük yankı uyandırdı

İstanbul lojistik ve taşımacılık sektörü, köklü bir firmanın iflas haberiyle sarsıldı. 1998 yılında kurulan ve sektörde çeyrek asrı geride bırakan Malatya Atılım Nakliyat Anbarı ve Dağıtım Ticaret Limited Şirketi hakkında iflas kararı verildi.