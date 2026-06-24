İstanbul lojistik ve taşımacılık sektörü, köklü bir firmanın iflas haberiyle sarsıldı. 1998 yılında kurulan ve sektörde çeyrek asrı geride bırakan Malatya Atılım Nakliyat Anbarı ve Dağıtım Ticaret Limited Şirketi hakkında iflas kararı verildi.
Çeyrek asırlık köklü firma iflas etti: Sektörde büyük yankı uyandırdı
Ekonomik dalgalanmalar lojistik sektöründe köklü bir firmayı daha vurdu. 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren ve İstanbul'un önemli taşımacılık ağlarından birini yöneten Malatya Atılım Nakliyat için mahkemeden nihai karar çıktı.Süleyman Çay
Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi ve Büyükçekmece'deki merkezleriyle uzun yıllardır taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren şirket, girdiği mali darboğazı aşamayarak mahkemelik oldu.
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen 2026/269 esas sayılı dava sonucunda, şirketin ticari faaliyetlerini sürdüremeyeceğine kanaat getirildi.
Mahkeme, 18 Haziran 2026 tarihi saat 10:51 itibarıyla köklü firmanın resmen iflasına hükmetti. Kararın ardından şirketin tüm kontrolü iflas masasına devredildi.
Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yayımlanan resmi ilana göre, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı şirketin tasfiye işlemleri "2026/33 İflas" numaralı dosya üzerinden yürütülmeye başlandı.
İcra İflas Kanunu'nun 166. maddesi uyarınca kamuoyuna duyurulan bu gelişme, nakliye sektöründe büyük yankı uyandırdı.