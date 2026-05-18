

Şanlıurfa / Aslan Çuvanlıoğlu / Yeniçağ

​Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde görev yapan 1.825 öğretmen, maaş promosyon ihalesinde kendilerine reva görülen düşük tekliflere karşı sokağa dindi. Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen üyeleri, Ziraat Bankası önünde gerçekleştirdikleri eylemde banka kartlarını yakarak tepkilerini dile getirdi.



​İLÇELER ARASINDAKİ UÇURUM TEPKİ ÇEKİYOR



​Eylemde yapılan basın açıklamasında, Şanlıurfa’nın diğer ilçeleri ile Ceylanpınar arasındaki promosyon farklarına dikkat çekildi. Karaköprü’de 90 bin TL, Eyyübiye’de 86 bin TL ve Haliliye’de 84 bin TL seviyelerine ulaşan promosyon ödemelerine karşın; Ceylanpınar’da kamu bankalarının öğretmenlere çok daha düşük teklifler dayattığı iddia edildi.



​Eğitimciler, aynı ilçedeki diğer kamu kurumlarına verilen yüksek tekliflerin öğretmenlerden esirgenmesini "eşitlik ilkesine ve hakkaniyete aykırı" olarak nitelendirdi.



​BANKA KARTLARINI YAKARAK TEPKİ GÖSTERDİLER



​Sloganlar eşliğinde banka önünde toplanan kalabalık, "Bankalar kârda, öğretmenler zararda" ve "Eşit işe eşit promosyon" yazılı dövizler taşıdı. Eylemin en dikkat çekici anı ise bir eğitimcinin sembolik olarak banka kartını çakmakla yakması oldu. Bu protesto, eğitim camiasının maruz kaldığı ekonomik adaletsizliğe karşı duyduğu öfkenin sembolü haline geldi.



​"ÖĞRETMEN DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR"



​Konuyla ilgili yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

​"Anayasa’nın 10. maddesi devletin tüm yurttaşlara eşit işlem yapmasını zorunlu kılar. Öğretmeni değersizleştiren, emeğini yok sayan ve ilçe ilçe ayrım yapan bu tabloyu kabul etmiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kamu bankaları bu sessizliği bozmalı, eğitim emekçilerini sahipsiz bırakmamalıdır."



​HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR



​Eğitimciler, bu keyfi uygulamayı sadece protesto etmekle kalmayacaklarını; konuyu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Kamu Denetçiliği Kurumu ve ilgili yargı mercilerine taşıyacaklarını ilan ettiler.

​Ceylanpınarlı öğretmenler, hak ettikleri rakamlar teklif edilene kadar demokratik mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayarak eylemlerini sonlandırdı.