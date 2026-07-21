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Bir YouTube programında hayvansal ürün tüketimi üzerine değerlendirmelerde bulunan Tan Taşçı’nın sözleri sosyal medyada farklı tepkilere neden olmuştu. Kimi kullanıcılar sanatçıya destek verirken, kimi kesimler ise açıklamalarını eleştirdi. Tartışmalar sürerken Ceylan Ertem, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Tan Taşçı’nın yanında olduğunu belirtti ve vegan yaşam biçimine ilişkin kendi deneyimlerini anlattı.

Kendisinin de veganlık ve vejetaryenlik sürecinden bahseden Ertem, Türkiye’de bu tercihi yapan kişilerin zaman zaman baskı ve eleştirilere maruz kaldığını söyledi. Veganlığın küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan sanatçı, hayvan hakları konusunda daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Ertem açıklamasında, çocukluğunda et ağırlıklı bir beslenme düzeniyle büyüdüğünü ama izlediği bir belgeselin ardından hayvanlara bakışının tamamen değiştiğini ifade etti. Hayvanların sofralara gelmeden önce yaşadığı süreçleri gördükten sonra et tüketmeyi bıraktığını anlatan sanatçı, insanların çoğu zaman tabağındaki yiyeceğin bir canlıdan geldiğini unuttuğunu dile getirdi.

Vegan veya vejetaryen bireylerin toplum içinde karşılaştığı tepkilere de değinen Ertem, bu kişilerin seçimlerine saygı duyulması gerektiğini belirtti. Aile baskısı, alay edilme ve farklı beslenme tercihlerinin küçümsenmesi gibi durumların birçok kişinin yaşadığı sorunlar olduğunu söyledi.

Beslenme şekilleri konusunda sağlık tartışmalarına da değinen Ertem, vegan ve vejetaryen yaşam tarzının çeşitli sağlık faydaları bulunduğunu savundu ve takipçilerine bu konuda daha fazla bilgi edinmeleri çağrısı yaptı.

İnsanların et tüketiminde alışkanlık, gelenek, kolaylık ve lezzet gibi faktörlerin etkili olduğunu belirten sanatçı, hayvan haklarına yönelik duyarlılığın yalnızca insanlar için değil, tüm canlılar için düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Ertem son olarak, hayvanların deneylerde kullanılması, eğlence sektöründe sömürülmesi ve farklı amaçlarla zarar görmesine dikkat çekerek, vegan tercihi yapan kişilere yönelik eleştirilerin ve zorbalığın sona ermesi gerektiğini ifade etti.