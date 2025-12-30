81 ildeki hayvan barınaklarına dağıtılmak üzere gerçekleştirilen bağışı bir video ile duyuran Sedat Peker, paylaşımında merhamet vurgusu yaptı. Peker, “Yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündeki Allah da size yardım etsin. Yüce Allah, hayvanların benim sessiz kullarım olduğunu buyuruyor” ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKSUZ İTPEREST' SÖYLEMİNE TEPKİ

Sokak hayvanlarına duyarlılığıyla sık sık gündeme gelen Ceylan Ertem, bu bağışın ardından yaptığı açıklamada geçmişte yaşadıklarına dikkat çekti. Hayvan haklarını savunduğu için hakkında davalar açıldığını, çeşitli sıfatlarla hedef alındığını belirten Ertem, “Çocuksuz itperest” gibi ifadelerle itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Birçok belediyeyi açıkça eleştirdiğini ve bu nedenle bazı sahnelerde tercih edilmediğini söyleyen Ertem, konserlerinde hayvan haklarından söz ettiği için bedel ödediğini ifade etti. Buna rağmen kendisine yöneltilen “Al evinde besle” gibi söylemlere her zaman nezaketle karşılık vermeye çalıştığını belirtti.

Ertem paylaşımında şu soruları yöneltti: “Sedat Peker sokak hayvanlarının korunması gerektiğini söylediğinde ve barınaklara tonlarca mama bağışladığında, bugüne kadar bana ve benim gibi hayvan haklarını savunanlara—özellikle kadınlara—sözlü ve fiziksel saldırılarda bulunanlar neredeler? En yüksek sesle konuşanların sesi neden şimdi çıkmıyor?”

Sanatçı, paylaşımını ironik bir ifadeyle sonlandırarak, bazı durumlarda insanların gözünün ‘yemediğini’ söyledi.

İşte Ceylan Ertem’in paylaşımı

Hakkımda davalar açtılar.

Adımın önüne burada yazamayacağım sıfatlar eklediler.

“Çocuksuz itperest” gibi ifadelerle itibarsızlaştırmaya çalıştılar.

Birçok belediyeyi, kendimi düşünmeden kınadım.

Her konserimde hayvan haklarından söz ettiğim için biliyorum ki bir çok sahne için tercih edilmedim.

Buna rağmen, “Al evinde besle” gibi söylemlere her seferinde nezaketle karşılık vermeye çalıştım.

Ancak açıkça soruyorum:

Sedat Peker sokak hayvanlarının korunması gerektiğini söylediğinde,

barınaklara tonlarca mama dağıttığında,

Bugüne kadar bana ve benim gibi hayvan haklarını savunanlara

—özellikle kadınlara —

sözlü ve fiziksel saldırılarda bulunan kişiler nerede? Nerede o babayiğitler?

O en yüksek perdeden konuşanların sesi şimdi neden kesildi?

Bazen öyle yemez insanın GÖZÜ demek… vah vah vah