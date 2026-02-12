Televizyon projeleriyle tanınan oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, son günlerde borç iddialarıyla gündeme geldi.

Banka ve iş çevrelerinden aldığı öne sürülen borçlar nedeniyle yaklaşık 15 milyon TL’lik yükümlülük altına girdiği belirtilen Mengiroğlu’nun yaz aylarında eşiyle birlikte Bali’ye gittiği iddia edildi.

HAKKINDA ÇOK SAYISIDA SUÇ DUYURUSU VAR

2025 yılının Ağustos ayından bu yana Türkiye’ye giriş yapmadığı öne sürülen oyuncunun, alacaklıların telefonlarına yanıt vermediği ve eski telefon hattını kullanmadığı belirtildi. Mengiroğlu’ndan alacaklı olduğunu savunan çok sayıda kişinin savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

YAKALAMA KARARI İDDİASI

Yapılan suç duyurularının ardından oyuncunun ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldığı ileri sürüldü. Yaklaşık 6 aydır Türkiye dışında olduğu belirtilen Mengiroğlu’nun çevresiyle iletişimini kestiği iddia edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Son olarak TRT ekranlarında yayınlanan “Teşkilat” dizisinde rol alan 40 yaşındaki oyuncu, daha önce “Yasak Elma”, “İkimizin Sırrı” ve “Maria” gibi yapımlarda izleyici karşısına çıkmıştı. İddialara ilişkin Mengiroğlu cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.