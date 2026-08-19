Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yer alan Pınarbaşı mesire alanı, Ceyhan Nehri'nin doğduğu nokta olmasının yanı sıra yeşil doğası, göleti ve geniş piknik alanlarıyla büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen bölge, özellikle sonbaharda sarı, turuncu ve yeşilin tonlarıyla renk cümbüşü oluşturuyor.

Nurhak Dağları'nın eteklerindeki yaklaşık 200 metrelik alandan süzülen kaynak sularıyla hayat bulan Ceyhan Nehri, Elbistan'dan geçip yan kollarla beslenerek yolculuğunu sürdürüyor. Enerji üretimi yapılan barajları ve geniş tarım arazilerini sulayan nehir, doğduğu nokta olan Pınarbaşı'nda ise serinliği ve manzarasıyla kentin en önemli doğal yaşam alanlarından biri olma özelliğini koruyor.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar da alanın kendileri için önemini dile getiriyor. İsmail Onat, Ceyhan Nehri'nin kaya diplerinden çıkan sularla oluştuğunu belirterek nehrin elektrik üretimi ve ova sulamasındaki kritik rolüne dikkat çekiyor. Nurhan Deveci, Pınarbaşı'nın doğduğu harika bir mesire yeri olduğunu vurgulayarak buz gibi ve şifalı suyunu herkesin deneyimlemesi gerektiğini söylüyor. Yusuf Eymen Daşo ile Zeynel Abidin Karagöz ise alanın serin havası ve güzel manzarası eşliğinde özellikle akşam saatlerinde piknik yapıp oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdiklerini ifade ediyor.