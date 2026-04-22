Kadir Aydar, Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında 4 Haziran’da tutuklanmasının ardından tahliye edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’li Adana Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, Silivri’deki cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, “Mücadelemiz devam edecek, bu başlangıç, bu tahliyelerin devamı gelecek” ifadelerini kullandı.

“BU TAHLİYE KARARI DOĞRU AMA EKSİK”

Kadir Aydar, Adana’dan Silivri’ye götürülmesine neden olan süreçle ilgili yaptığı açıklamada, suçlamaların dayanağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aydar, “Aziz İhsan Aktaş’ın ‘akrabalarımın’ dediği şirketin belediyeden alacağı 1,5 milyon lira. Kimse bu miktara karşılık değerinin 4-5 katı fazlasına, 20 milyon liraya daire almaz. Nitekim savcılık raporlarıyla da daire fiyatının babamın sattığı daireyle aynı olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle 11 ay tutuklu kaldık” dedi.

Cezaevi sürecine de değinen Aydar, “11 ay sonra bu kadar kalabalık gördüm. 12 metrekare koğuşlarda arkadaşlarım tek başına kalıyor. Onlar adına üzgünüm, bu yüzden içim biraz buruk. Orada kalmak kolay değil. Ancak arkadaşlarım dimdik ayakta. Ekrem Başkanım, Utku, Hakan Başkanım ve ismini sayamadığım birçok belediye başkanıyla gurur duyuyorum. Bu tahliyelerin devamı gelecektir” ifadelerini kullandı.

Aydar, açıklamasının sonunda, “Bu tahliye kararı doğru ama eksik. Diğer arkadaşlarımızın da serbest kalmasıyla tamamlanacaktır” dedi.