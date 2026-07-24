Çaygökpınar köyünde meydana geldi. Av için gittikleri ormandan dönen Enes Yaman (25) yönetimindeki 14 EB 755 plakalı cip, kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten düştü.

Ceyda mezuniyetine aylar kala can verdi: Bolu'da iki ayrı camide aynı gözyaşı - Resim : 1

Kazada araçta bulunan Emre Yaman ve kız arkadaşı Ceyda Öztürk hayatını kaybetti. Emre Yaman'ın ağabeyi olduğu öğrenilen sürücü Enes Yaman ise yaralandı.

Ceyda mezuniyetine aylar kala can verdi: Bolu'da iki ayrı camide aynı gözyaşı - Resim : 2

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Ceyda Öztürk, Karamanlı Mahallesi’nde bulunan Yeşil Cami’de, Emre Yaman ise Ovadüzü Mahallesi’nde bulunan Ovadüzü Camisi’nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Genç kadın feci kazada can verdi: Sürücü gözaltındaGenç kadın feci kazada can verdi: Sürücü gözaltındaGündem

Emre Yaman’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ceyda mezuniyetine aylar kala can verdi: Bolu'da iki ayrı camide aynı gözyaşı - Resim : 4

Ceyda mezuniyetine aylar kala can verdi: Bolu'da iki ayrı camide aynı gözyaşı - Resim : 5

Ceyda mezuniyetine aylar kala can verdi: Bolu'da iki ayrı camide aynı gözyaşı - Resim : 6